Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей в России

В топ высокооплачиваемых вакансий попали бортпроводник и скульптор по арт-бетону

Аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру» составили подборку самых высокооплачиваемых вакансий в России. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». В рейтинг попали специалисты, которым готовы платить от 400 до 800 тысяч рублей в месяц.

В Сургуте ищут хирурга-флеболога, ему готовы платить 800 тысяч рублей. Специалист будет заниматься диагностикой и лечением в условиях амбулаторного приема. Знание УЗИ будет преимуществом кандидата. Подходящему специалисту готовы помочь с переездом.

Столько же готовы платить руководителю отдела маркетплейсов. Ему необходимо планировать и выполнять план продаж, разрабатывать и реализовывать стратегии продаж и маркетинга по каждому магазину на маркетплейсах, управлять командой, строить и оптимизировать бизнес-цели, управлять складскими запасами товаров.

До 500 тысяч рублей готовы предложить бортпроводнику частной авиации. Соискатель обязательно должен знать английский язык. Зарплата в полмиллиона ждет и начальника юридического отдела. Специалист будет сопровождать всю группу компаний, внешнюю договорную деятельность, внутренние корпоративные процедуры, а также мониторить действующее законодательство, консультировать сотрудников по правовым вопросам.

Вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц открыта и для скульптора, который умеет работать с арт-бетоном. Специалист будет изготовлять барельефы, а также имитацию скал, деревьев.

А в штат IT-компании в отдел внедрения требуется заместитель руководителя группы разработки для модификации системы «Appius-PLM Технический документооборот» в рамках проектов внедрения. Специалисту готовы предложить заработок до 400 тысяч рублей.