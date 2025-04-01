Пленный боец ВСУ рассказал о страданиях от русских морозов

Пленный боец ВСУ Третюк: на фронте мы не могли растопить лед из-за нехватки газа

В особенно морозные дни украинские военные на передовых позициях в Курской области не могли растопить лед из-за нехватки газовых баллонов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил боец 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Третюк.

По словам военнопленного, из-за нехватки личного состава ему, как и многим другим бойцам, приходилось сидеть в блиндажах и окопах по 40 дней без ротации.

«Вымыться было негде. В холодные дни замерзали еда и вода. Бутылки покрывались льдом, и нам нечего было пить. Зарядные блоки на морозе садились за 10-15 минут», — рассказал Третюк.

Он добавил, что 8 марта ему с напарником по рации передали приказ отступать из-за начавшегося российского наступления. В попытке спастись бегством его товарищ получил ранение под ударом миномета. Осколки попали в голени, руку и поясницу.

«В тот момент я был уверен: этот день мы не переживем. Кое-как дотащил его до случайного погреба. Там укрылись. Пытались вызвать помощь, но нам просто отключили связь. (...) [Потом] мы услышали шорох, [российские солдаты] приказали выходить без оружия. Мы подчинились. Нас обыскали, дали воды и эвакуировали в тыл. Моего раненого товарища несли на себе», — добавил украинский солдат.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в украинской армии почти не осталось «героев», которые желают воевать с Россией до победного конца. При этом он добавил, что в Киеве и других крупных городах все еще остается много активистов, которые «громче всех кричат» про успехи на фронте и призывают бросить все силы на войну с «агрессором».