Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:30, 1 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Пленный боец ВСУ рассказал о страданиях от русских морозов

Пленный боец ВСУ Третюк: на фронте мы не могли растопить лед из-за нехватки газа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

В особенно морозные дни украинские военные на передовых позициях в Курской области не могли растопить лед из-за нехватки газовых баллонов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил боец 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Третюк.

По словам военнопленного, из-за нехватки личного состава ему, как и многим другим бойцам, приходилось сидеть в блиндажах и окопах по 40 дней без ротации.

«Вымыться было негде. В холодные дни замерзали еда и вода. Бутылки покрывались льдом, и нам нечего было пить. Зарядные блоки на морозе садились за 10-15 минут», — рассказал Третюк.

Он добавил, что 8 марта ему с напарником по рации передали приказ отступать из-за начавшегося российского наступления. В попытке спастись бегством его товарищ получил ранение под ударом миномета. Осколки попали в голени, руку и поясницу.

«В тот момент я был уверен: этот день мы не переживем. Кое-как дотащил его до случайного погреба. Там укрылись. Пытались вызвать помощь, но нам просто отключили связь. (...) [Потом] мы услышали шорох, [российские солдаты] приказали выходить без оружия. Мы подчинились. Нас обыскали, дали воды и эвакуировали в тыл. Моего раненого товарища несли на себе», — добавил украинский солдат.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в украинской армии почти не осталось «героев», которые желают воевать с Россией до победного конца. При этом он добавил, что в Киеве и других крупных городах все еще остается много активистов, которые «громче всех кричат» про успехи на фронте и призывают бросить все силы на войну с «агрессором».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс

    На новых смартфонах нашли крадущий аккаунты в Telegram вирус

    Российские войска продвинулись на одном из направлений в Харьковской области

    В МИД обвинили Украину в обстрелах гражданских объектов в России

    Фитнес-тренер рассказал о мужских и женских упражнениях

    В российском регионе у дачников отнимут участки ради строительства платного моста

    Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

    Количество пострадавших при обстреле Горловки ВСУ назвали

    В правительстве России обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарам

    Российский дезертир изощренно истязал приютившую его возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше