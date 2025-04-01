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13:16, 1 апреля 2025Мир

Польша захотела объявить в розыск экспертов России по делу о катастрофе под Смоленском

Шварц: Польша объявит в розыск экспертов РФ по делу о катастрофе под Смоленском
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / Wikimedia

Национальная прокуратура Польши планирует объявить в розыск 43 судмедэксперта из России, участвовавших во вскрытии останков погибших в крушении самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском 10 апреля 2010 года. Об этом заявил председатель следственной группы Кшиштоф Шварц, сообщает Onet.

По его словам, в медико-судебных заключениях вскрытия трупов жертв катастрофы, которые составили российские врачи, «оказалось очень много ложной информации».

«Думаю, что мы будем ходатайствовать перед судом об аресте, который необходим для того, чтобы выдать постановление о розыске и начать международный розыск», — сказал он.

Шварц добавил, что необходимо предпринять все шаги, чтобы выдвинуть обвинения и получить объяснения от российских экспертов.

В 2024 году глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что теории о крушении самолета Ту-154 под Смоленском не оправдались. В 14-ю годовщину катастрофы он попросил отдать дань уважения пострадавшим. По его словам, «те, кто использовал это дело в политических целях, уничтожили общую память».

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