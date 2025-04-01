Против выкинувшего из окна кота блогера возбудили уголовное дело

В Москве возбудили дело против блогера Ивана Namer, выкинувшего кота из окна

В Москве возбудили дело против 40-летнего блогера-художника Ивана Namer, выкинувшего кота из окна третьего этажа дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина обвиняется по пункту «г» части 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье, с публичной демонстрацией, в информационно-телекоммуникационных сетях») УК РФ. Дело изъято из органов дознания и передано для производства предварительного следствия. Блогер признал вину.

Иван Namer опубликовал в Telegram-канале видео, на котором он выкидывает своего питомца с третьего этажа. Мужчина заявил, что сделал это на эмоциях из-за того, что животное в очередной раз сломало свой лоток. Также, признался блогер, другой причиной стало то, что он расстроился из-за проигрыша футбольной команды.

Позднее Namer записал видео с котом и заявил, что животное здорово. Подписчики блогера вызывали полицию.