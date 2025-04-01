Падение девушки с аттракциона в Бишкеке попало на видео

Падение девушки с аттракциона в Бишкеке в парке Панфилова попало на видео

В Бишкеке из-за неисправности ремней безопасности на аттракционе в парке Панфилова девушка получила сотрясение мозга и перелом черепа. Момент падения попал на видео, которое было опубликовано в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На странице мэрии муниципалитета в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщается о приостановке работы всех аттракционов 1 апреля с 13:00.

«31 марта 2025 года в парке имени Панфилова во время работы аттракциона произошел разрыв двух ремней безопасности, в результате чего пострадал человек», — говорится в сообщении.

Власти города продолжают сотрудничество с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств происшествия.