РБК: Российским экспортерам СПГ придется искать новых покупателей уже сейчас

Возможный отказ Европейского союза от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) вынуждает Москву уже сейчас начать искать новых покупателей этого энергоносителя. Это показало исследование, проведенное Reksoft Consulting. Его результаты процитировало РБК.

Однако есть вероятность, что переброска российского СПГ на альтернативные рынки не позволит монетизировать весь дополнительный объем. Эксперты полагают, что через пять лет он составит около 44 миллионов тонн в год. По их мнению, к 2030 году у РФ получится перенаправить на неевропейские рынки минимум 35,2 миллиона тонн такого газа. Экспорт больше 40 миллионов тонн (при потенциале в 65 миллионов) выглядит сомнительным.

Особенную сложность здесь создаст переизбыток предложения СПГН на мировом рынке. В Reksoft Consulting выяснили, что через пять лет оно может увеличиться почти в полтора раза относительно 2024 года. При этом глобальное потребление СПГ будет расти чуть больше, чем на три процента в год.

Ранее издание Spiegel опубликовало версию о том, что Европа вознамерилась повысить импорт российского газа ввиду стремительно ухудшающихся отношений с президентом США Дональдом Трампом. Фактически речь идет об энергетической ловушке, в которую угодил Европейский союз.