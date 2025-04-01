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11:54, 1 апреля 2025Силовые структуры

Шульман оштрафовали за сотрудничество с нежелательной организацией

Шульман оштрафовали на 10 тыс. руб. за сотрудничество с центром Карнеги
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей политолога Екатерину Шульман (признана Минюстом России иноагентом) за сотрудничество с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии, признанным нежелательной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокуратура обнаружила упоминание имени Шульман в качестве эксперта в публикация Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии в ходе мониторинга интернета.

Политолога признали виновной по статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России») КоАП РФ.

Ранее в базе МВД появилась карточка розыска Екатерины Шульман — политолога разыскивали по уголовной статье. Спустя несколько дней информация об этом пропала.

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