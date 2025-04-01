СК и Генпрокуратура заинтересовались посоветовавшей замужество с бойцами СВО из-за выплат

СК и Генпрокуратура проверят риелтора за совет о замужестве с бойцами СВО

Начало событий в новости Риелтор посоветовала россиянкам выходить замуж за бойцов СВО в надежде на «гробовые»

Следственный комитет (СК) и Генпрокуратура заинтересовались риелтором из Томска, посоветовавшей женщинам выходить замуж за бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), чтобы после их гибели получить выплату на сумму восемь миллионов рублей и купить квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ветеран СВО и Чеченской войны Иван Отраковский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении советчицы по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Также он призвал ее принести публичные извинения за свои слова.

По статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») риелтору грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во время эфира журналист поинтересовалась у гостьи, где ей взять денег на квартиру. В ответ риелтор предложила вступить в брак с участником СВО.

«Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО. Он [не возвращается], и ты получаешь восемь миллионов», — заявила она. Риелтор добавила, что к такой «рабочей схеме» прибегают многие вдовы.

