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12:26, 1 апреля 2025Интернет и СМИ

«Лента.ру» поблагодарила читателей за реакции

1 апреля завершилась акция «Ленты.ру» со СберСпасибо
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

«Лента.ру» благодарит читателей за участие в совместной акции со СберСпасибо. Активная вовлеченность пользователей не только внесла разнообразие в чтение контента, но и помогла другим читателям лучше ориентироваться в новостной повестке и выбирать подходящие для них материалы.

Напомним, что в рамках акции предлагалось погружаться в различные статьи, новости и другие материалы на сайте «Ленты.ру» через Сбер ID. Так, пользователи имели возможность выразить свои эмоции к материалам с помощью реакций, оценивая не менее 10 материалов в сутки.

За каждую реакцию читатели получали бонусы. Их можно было обменивать на подарки.

На данный момент лимит бонусов закончен, однако мы надеемся на новое взаимодействие. Редакция уверена, что наши разнообразные материалы и дальше продолжат радовать посетителей сайта.

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