Стало известно о смерти российского депутата на стрелковом полигоне

Ura.ru сообщило о смерти директора Челябинского цинкового завода Избрехта

Глава Челябинского цинкового завода и депутат Заксобрания Челябинской области Павел Избрехт не выжил в результате несчастного случая. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, ЧП произошло на территории стрелкового клуба «Царская охота». Стрельбище с таким названием функционирует в Челябинской области, там оказывают услуги на коммерческой основе.

Издание Baza добавляет, что после стрельб Избрехт решил проверить, заряжено ли его ружье. Депутат случайно ранил себя, помочь ему не смогли.

Ранее житель Дагестана нашел в сарае отцовское ружье. Он решил почистить оружие, в это время прогремел выстрел. Несмотря на полученное ранение в челюсть, мужчине удалось спастись, а рана вскоре зажила.