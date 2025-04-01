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06:58, 1 апреля 2025Экономика

Стоимость газа в Европе выросла в полтора раза

ICE: Стоимость газа в Европе в первом квартале выросла в 1,6 раза
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonard Foeger / Reuers

Средняя цена газа в Европе по итогам первого квартала выросла более чем в 1,6 раза год к году — до почти 509 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отмечается, что в то же время котировки в ходе отопительного сезона подскочили на 36 процентов из-за высоких темпов отбора из подземных хранилищ.

По данным ICE, за прошедшую зиму стоимость газа и вовсе выросла в 1,5 раза — до 516 долларов.

Средняя цена газа в марте опустилась на 14 процентов в сравнении с февралем, до около 467 долларов, однако оказалась в 1,5 раза выше, чем в марте 2024 года. 31 марта торги закрылись на уровне 450 долларов — это на пять процентов ниже по сравнению с концом прошлого месяца.

По информации Politico, Еврокомиссия начала обсуждать транзит газа из Греции и Турции. По предварительному плану, топливо будет запасаться в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на Украине, после чего перенаправляться в трубопроводы Словакии.

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