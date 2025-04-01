Страны Европы столкнулись с «ядерной трилеммой» из-за диалога России и США

Foreign Affairs: Названы три цели Европы после разморозки диалога России и США

Европейские политики столкнулись с «ядерной трилеммой» — невозможностью одновременно достичь стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия и эффективного сдерживания России. Об этом пишет Foreign Affairs.

«У европейских лидеров есть три цели, которых они хотели бы достичь: надежное и эффективное сдерживание России; стратегическая стабильность, понимаемая как более низкие стимулы для любого государства первым применить ядерное оружие; и нераспространение ядерного оружия в новые государства», — говорится в публикации.

Эксперты журнала отмечают, что Европа не сможет достичь всех целей одновременно, так как достижение двух из них сделает третью невозможной. Издание подчеркивает, что проблема ослабления «ядерного зонтика» со стороны США стала особенно актуальной на фоне сближения Вашингтона с Москвой при Дональде Трампе и «публичных нападок» вице-президента Джей Ди Вэнса на внутреннюю политику Европы.

26 марта The New York Times сообщил, что США в частном порядке заверили Европу не лишать ее «ядерного зонтика».