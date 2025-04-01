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15:41, 1 апреля 2025Бывший СССР

Украинцы убедились в усталости США от Киева

КМИС: США устали от Украины и намеренно давят на Киев
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Больше половины украинцев убеждены в том, что США устали от Украины и намеренно давят на Киев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«По последним данным, 67 процентов [граждан] считают, что они [Соединенные Штаты] устали от Украины и давят для уступок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только 24 процента жителей Украины рассматривают США как партнера, который захочет приемлемого для Киева мира. При этом большинство украинцев считает союзником Европейский Союз (ЕС), об этом заявили 64 процента опрошенных.

Ранее результаты опроса отразили отношение граждан Украины к президенту США Дональду Трампа. Около 80 процентов жителей воспринимают его избрание как негативное событие.

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