В правящей партии Грузии отказались считать Россию другом

Председатель комитета парламента Грузии Самхарадзе: У России нет друзей в стране

У России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии. С таким заявлением выступил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе в интервью румынскому изданию Adevarul.

«У нас в Грузии нет партий, которые занимали бы официальную пророссийскую позицию, потому что Россия — государство, у которого нет друзей среди граждан Грузии», — высказался политик. Также он назвал «оккупацией» присутствие российских военных на территории Абхазии и Южной Осетии.

Самхарадзе отказался считать Россию дружественным государством в ответ на вопрос о возможной пророссийской позиции правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам депутата, ни одна политическая партия в Грузии не поддерживает благоприятную для Москвы политику. Он также добавил, что большинство населения страны стремится вступить в Европейский союз.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал о призывающих к конфронтации с Россией странах. По его словам, ряд государств требовали ввести в отношении России санкции, чтобы спровоцировать эскалацию российско-грузинских отношений.