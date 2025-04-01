В России подешевели айфоны

Актуальные модели iPhone подешевели в РФ на 10–15 % из-за укрепления рубля

Актуальные модели айфонов, включая iPhone 16, подешевели в РФ на 10–15 процентов на фоне произошедшего в начале года укрепления курса рубля. Об этом пишут «Известия».

В свете падения курса российской валюты в конце прошлого года импортным электронике и бытовой технике ранее предсказывали рост стоимости примерно в тех же пределах.

Сейчас, говоря в целом о рынке электроники, опрошенные изданием специалисты отмечают, что о сокращении стоимости большинства позиций можно будет говорить если курсовая тенденция сохранится в течение более продолжительного отрезка времени, поскольку на полках преимущественно еще лежат товары, которые заказывали ранее, при более дорогом долларе.

По словам собеседника журналистов, доставка из Китая морем занимает два-три месяца, а самолетами возят только самые высокомаржинальные товары, к которым в том числе относятся смартфоны. В итоге оборачиваемость импортных товаров может занимать до полугода, а их итоговая цена зависит также от логистики, затрат на продвижение и других факторов, напоминает руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин