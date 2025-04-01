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00:03, 1 апреля 2025Россия

В России вступили в силу новые штрафы для автомобилистов

В РФ вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С 1 апреля 2025 года в России вступили в силу ограничения на использование иностранных водительских прав. Соответствующие поправки в законодательство опубликованы на официальном портале правовых актов.

Теперь ряд категорий автомобилистов потеряют право управления транспортом. Это касается тех, кто использует для этого водительские удостоверения зарубежных стран.

Запрет распространяется на иностранцев с видом на жительство или получивших гражданство, а также на граждан России с иностранными правами. Штраф за это нарушение составит от 5 до 15 тысяч рублей.

Ограничение не касается граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами. Они могут ездить по своим водительским документам так же, как и ранее.

Ранее сообщалось, что группой депутатов Государственной Думы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовлен и отправлен на заключение в правительство России законопроект, предполагающий увеличение штрафов для водителей за парковку на тротуарах в три раза. Авторы инициативы считают, что наказания, установленные в 2011 году, потеряли свою актуальность.

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