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10:07, 1 апреля 2025Экономика

В России захотели принять меры против махинаций с кешбэком

РБК: Банки попросили Роскомнадзор принять меры против мошенничества с кешбэком
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российские банкиры намерены принять меры против клиентов, использующих мошеннические схемы ради получения кешбэка, создав, в частности, базу данных о таких гражданах. С соответствующим предложением в Ассоциации банков России (АБР) обратились в Роскомнадзор. На это обратили внимание журналисты РБК.

В материалах АБР отмечается, что клиенты, применяющие подобные схемы, переходят из одного банка в другой, формируя «бесконечно мигрирующую массу». При этом кредитные организации, выявляющие таких нарушителей самостоятельно, не имеют возможности передавать соответствующие данные другим банкам.

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