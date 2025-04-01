Минобороны: ВСУ ударили по электроподстанции в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре в российском приграничье. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Целью атаки стала трансформаторная подстанция в населенной пункте Смородино Белгородской области.

В результате удара была нарушена электропередача по высоковольтной линии мощностью 10 киловатт. Без света остались более 1200 потребителей в Грайворонском районе.

ВСУ продолжают бить по энергетическим объектам на территории России. Так, 31 марта они атаковали еще один такой объект в Брянской области. В связи с новыми атаками по объектам энергетической инфраструктуры российское военное ведомство обвинить Киев в несоблюдении договоренностей.