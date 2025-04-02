Кадыров раскрыл планы на элитных скакунов

В Грозном появится конный завод «Ахмат» на 150 голов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне на базе Грозненского ипподрома имени Сайд-Хусейна Закаева начнется строительство нового конного завода «Ахмат». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Также в ходе инспекционной поездки лично проверил, как обстоят дела на ипподроме. Посмотрел на наших жеребцов – мощные, грациозные, выносливые», — рассказал он и отметил, что директор ипподрома Хасан Абзаев доложил, что скакуны достойно проявляют себя на самых престижных скачках и регулярно занимают призовые места.

Сейчас, по данным Кадырова, насчитывается 105 голов чистокровных скакунов, из них 50 участвуют в скачках, а остальные задействованы в производстве. Открытие нового завода, отметил он, расширит возможности в разведении и обеспечит подготовку элитных скакунов, способных побеждать на международных соревнованиях.

Рамзан Кадыров известен своей привязанностью к животным. По разным оценкам, в его конюшне породистых скакунов содержатся больше сотни лошадей, которые регулярно принимают участие в скачках.