Минобороны заявило о новой атаке ВСУ на российские энергообъекты

Минобороны России: Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал подстанцию в Курской области. О новой атаке на энергообъект журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, удар произошел ночью 2 апреля в 02:11 по московскому времени. Атаке подверглась подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в районе населенного пункта Клюква.

В результате нападения электричества лишились более 1200 человек в Курском районе, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области. В Минобороны тогда заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил не менее четырех боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке.