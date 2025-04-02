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12:07, 2 апреля 2025Россия

Минобороны заявило о новой атаке ВСУ на российские энергообъекты

Минобороны России: Беспилотник ВСУ атаковал подстанцию в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал подстанцию в Курской области. О новой атаке на энергообъект журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, удар произошел ночью 2 апреля в 02:11 по московскому времени. Атаке подверглась подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в районе населенного пункта Клюква.

В результате нападения электричества лишились более 1200 человек в Курском районе, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали энергообъект в Запорожской области. В Минобороны тогда заявили, что украинский беспилотный летательный аппарат сбросил не менее четырех боеприпасов на 35-киловольтную электроподстанцию в Новогорьевке.

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