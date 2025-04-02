По делу о летальных капельницах в Красноярском крае задержаны еще семь человек

В Красноярске сотрудники силовых структур задержали еще семь человек по делу о летальных капельницах для восьми пациентов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.
По местам их жительства уже прошли обыски. Изъяты медицинские препараты и документация.
По данным СК, сейчас в качестве фигурантов уголовного дела привлечены 24 медицинских работника. По версии следствия, они предлагали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома пациентам, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости. Для этого подозреваемые использовали капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.
Жертвами их действий стали три человека. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ.