Раскрыта сумма изъятого у чиновников имущества за 2024 год

Краснов: В 2024 году у чиновников изъяли имущество на 500 млрд рублей

В 2024 году правоохранители изъяли у чиновников имущество, стоимость которого оценивается в 500 миллиардов рублей. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации, передает ТАСС.

Вся эта недвижимость была приобретена на неподтвержденные доходы, отметил Краснов. В результате имущество чиновников, которое было куплено на неподтвержденные заработки, перешло в доход государства.

За 2024 год силовики выявили более 160 тысяч коррупционных правонарушений. Они, в том числе, касались предоставления неполной информации о доходах, имуществе и неисполнения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

Ранее Краснов рассказал, что Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации имущества чиновника Росприродназора, у которого были обнаружены полумиллиардные активы.