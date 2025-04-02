Российские врачи провели операцию на мозге находившейся в сознании женщины

Красноярские хирурги провели операцию на головном мозге с пробуждением пациентки

Красноярские хирурги провели редкую операцию на головном мозге 29-летней пациентки с ее пробуждением во время проведения манипуляций. Как сообщает «Вести Красноярск», россиянка страдала тяжелой формой эпилепсии — приступы могли повторяться до восьми раз за день.

Изначально операция начиналась, когда пациентка была под наркозом. В этот момент была проведена наиболее болезненная манипуляция — трепанация черепа. Далее женщину разбудили, и остальная часть операции проходила, когда она была в сознании. Врачи сообщили, что она чувствовала боль, только если они задевали оболочки мозга. Сама ткань мозга лишена болевых рецепторов, уточнили медики.

Операция прошла успешно. Приступы эпилепсии у женщины прошли, ее речь сохранилась, а самочувствие на данный момент удовлетворительное.

Ранее во Владивостоке врачи тысячекоечной больницы (ВКБ№2) спасли 52-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника.