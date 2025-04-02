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12:34, 2 апреля 2025Интернет и СМИ

Сообщения о похищении Россией экспонатов из «Каменной могилы» не подтвердились

Сведения о похищении Россией экспонатов из «Каменной могилы» оказались фейком
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Yanuschenko DV / Wikipedia

В украинских СМИ и Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что Россия якобы украла экспонаты из музея-заповедника «Каменная Могила» под Мелитополем и представляет их на выставке.

В публикациях говорится, что на экспозициях демонстрируются «пиктографические символы неолита и бронзы, нанесенные на чуринги — священные предметы, в которые, как считалось, переселялась душа».

В действительности же артефакты не были похищены, они представлены на капсульной выставке «Древние "письмена" Каменной Могилы» в «Херсонесе Таврическом» в Севастополе. Экспозиция будет проходить до 25 мая, после этого все экспонаты будут возвращены обратно.

Более того, в 2023 году «Каменная Могила» стала филиалом «Херсонеса Таврического». Оба музея находятся под юрисдикцией Российской Федерации. Поэтому отечественные специалисты могут законно работать с музеем-заповедником и восстанавливать его.

Ранее экс-министр культуры Запорожской области Юрий Кованов заявил, что в первую очередь планируется очертить зону заповедника. «Окружающий ландшафт введем под охрану, чтобы не застраивался, — пояснил глава ведомства. — Наша задача — ландшафт сохранить. Территория вся заросшая».

Информация о похищении экспонатов распространилась исключительно в украинских СМИ и Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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