В Нижегородской области проведут масштабные раскопки

Нижегородский музей-заповедник проведет новые раскопки на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает местный портал «НТА-Приволжье».

Генеральный директор учреждения Юрий Филиппов подчеркнул масштабность новых раскопок на территории области. По его словам, помимо археологов, на месте будут работать этнографы и палеонтологи. «В 2025 году мы планируем вскрывать 800 квадратных метров против 400 прошлогодних», — подчеркнул он.

Известно, что в прошлом году раскопки прошли в Вачском районе региона около деревень Чулково и Звягино. Тогда ученые констатировали, что черные копатели разграбили 10 из 17 захоронений племени мурома. «Черные копатели уничтожили более 50 процентов истории. Даже когда мы находим вещи, которые ими сброшены, эти вещи немые», — посетовал Филиппов.

Ранее уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе.