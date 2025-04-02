Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:18, 2 апреля 2025Моя страна

В Нижегородской области проведут масштабные раскопки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский музей-заповедник проведет новые раскопки на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает местный портал «НТА-Приволжье».

Генеральный директор учреждения Юрий Филиппов подчеркнул масштабность новых раскопок на территории области. По его словам, помимо археологов, на месте будут работать этнографы и палеонтологи. «В 2025 году мы планируем вскрывать 800 квадратных метров против 400 прошлогодних», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
«Такое не находили даже в царских усыпальницах» В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
«Такое не находили даже в царских усыпальницах»В Арктике впервые нашли артефакты XVII века. Как север сохранил их?
24 февраля 2022

Известно, что в прошлом году раскопки прошли в Вачском районе региона около деревень Чулково и Звягино. Тогда ученые констатировали, что черные копатели разграбили 10 из 17 захоронений племени мурома. «Черные копатели уничтожили более 50 процентов истории. Даже когда мы находим вещи, которые ими сброшены, эти вещи немые», — посетовал Филиппов.

Ранее уникальные артефакты времен Древней Руси нашли в российском регионе.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о масштабной договоренности между Россией и Украиной

    В России ответили на слова Вучича о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

    В России начали бороться с абортами с помощью шапок

    Россиянина осудили на 20 лет за попытку теракта на газовой сети

    Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

    Мать не вернувшегося в СВО россиянина с Орденом Мужества оставили без выплаты

    Раскрыты суточные потери ВСУ в освобожденном армией России населенном пункте под Курском

    Россиянам назвали поводы для бесплатной замены батарей в квартире

    В Генпрокуратуре назвали число осужденных бойцов ВСУ после февраля 2022 года

    В Киргизии предложили переименовать грецкий орех

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше