Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:08, 2 апреля 2025Экономика

В России предложили уравнять зарплаты госслужащих

Экономист Копейкин: при дефиците кадров нужно уравнять зарплаты госслужащих
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Зарплаты госслужащих в России нужно уравнять, чтобы справиться с дефицитом кадров квалифицированных управленцев. Так поступить предложил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин, его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, унификация зарплат в отрасли облегчит ротацию кадров и привлечет высококвалифицированных специалистов в регионы.

«В условиях дефицита кадров во всех сферах деятельности и необходимости сокращения неравенства между регионами имеет смысл рассмотреть унификацию зарплат госслужащих по всей стране. Это облегчило бы ротацию служащих между регионами и привлечение квалифицированных специалистов в те субъекты, где кадровый вопрос стоит наиболее ярко», — пояснил Копейкин.

Если уравнять зарплаты чиновников, это позволит привлечь специалистов в не самые экономически благополучные регионы. Также это приведет к сокращению отставания в качестве предоставляемых услуг между крупнейшими агломерациями и остальной страной.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который уравняет зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Платить обновленную зарплату губернаторам будут из федеральной казны. Правительство страны обеспечит финансирование этих расходов, а осуществлять выплаты будут в Управлении делами президента РФ.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

    Врач предупредила о риске деменции из-за приема популярного препарата

    Трое неизвестных напали с ножами на россиянина около рынка

    На Украине решили заменить копейки

    Глава РФС оценил шансы других футболистов побить рекорд Дзюбы по голам за сборную

    Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

    Россияне назвали самую частую причину расставания

    Правила въезда россиян в Таиланд изменятся в 2025 году

    Двух россиянок задержали за фиктивное трудоустройство более 230 мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше