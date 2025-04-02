В России предложили уравнять зарплаты госслужащих

Экономист Копейкин: при дефиците кадров нужно уравнять зарплаты госслужащих

Зарплаты госслужащих в России нужно уравнять, чтобы справиться с дефицитом кадров квалифицированных управленцев. Так поступить предложил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин, его слова приводит ТАСС.

По словам эксперта, унификация зарплат в отрасли облегчит ротацию кадров и привлечет высококвалифицированных специалистов в регионы.

«В условиях дефицита кадров во всех сферах деятельности и необходимости сокращения неравенства между регионами имеет смысл рассмотреть унификацию зарплат госслужащих по всей стране. Это облегчило бы ротацию служащих между регионами и привлечение квалифицированных специалистов в те субъекты, где кадровый вопрос стоит наиболее ярко», — пояснил Копейкин.

Если уравнять зарплаты чиновников, это позволит привлечь специалистов в не самые экономически благополучные регионы. Также это приведет к сокращению отставания в качестве предоставляемых услуг между крупнейшими агломерациями и остальной страной.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который уравняет зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Платить обновленную зарплату губернаторам будут из федеральной казны. Правительство страны обеспечит финансирование этих расходов, а осуществлять выплаты будут в Управлении делами президента РФ.