В США призвали срочно заключить мир на Украине

Аналитик Миршаймер призвал заключить сделку из-за поражения Запада на Украине

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп осведомлен о ситуации на Украине. Об этом он высказался на YouTube.

Аналитик призвал срочно заключить сделку из-за поражения Запада на Украине. По его мнению, когда Вашингтон и Москва найдут общий язык, это станет первым шагом к миру на Украине.

«Сначала Трампу нужно улучшить отношения с Россией. (…) Кроме того, думаю, он понимает, что Запад в целом проиграл на Украине и нужно срочно заключать сделку, чтобы спасти ситуацию», — отметил он.

Ранее Миршаймер заявил, что идея о достижении крепкого мирного соглашения важнее обсуждений о прекращении огня в вакууме. По его мнению, надежды на возвращение Украине территорий являются бессмысленными, поскольку Россия «продвигается, как каток».