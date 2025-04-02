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18:44, 2 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ создадут женское подразделение БПЛА

Командование ВСУ создаст женское подразделение БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leah Millis / Reuters

Командование сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявило о создании женского подразделения БПЛА «Гарпии». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем "Гарпии". (...) Подразделение привлекает и мужчин, но роль пилотов, наносящих финальный удар, будут выполнять исключительно женщины», — указано в сообщении.

Отмечается, что женщинам предлагается подготовка, денежное обеспечение и социальные гарантии, а также возможность перевода в подразделение действующих военнослужащих.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил появление женщин-штурмовиков в рядах ВСУ. По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

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