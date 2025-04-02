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06:31, 2 апреля 2025Из жизни

В животе двухмесячного мальчика нашли близнеца-паразита

NTK: Афганские врачи удалили из живота двухмесячного ребенка близнеца-паразита
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Афганистане хирурги удалили из живота двухмесячного мальчика близнеца-паразита. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Ребенок поступил в больницу Кабула со вздутием живота. Сначала врачи подозревали у него нефробластому — опухоль в почке, которая иногда встречается у новорожденных. Однако сканирование показало, что в брюшной полости мальчика находится образование, «состоящее из мягких тканей, жира, жидкостей и костной структуры». На снимке врачи смогли разглядеть сформировавшиеся лицевые кости, позвоночник и ребра.

Афганские хирурги провели маленькому пациенту успешную операцию и извлекли из него недоразвитого близнеца-паразита размером 8 на 12 сантиметров. Как пишет NTK, врачам во всем мире известно не более 200 подобных случаев за всю историю медицины.

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Ранее сообщалось, что в Индии врачи удалили близнеца-паразита из тела 17-летнего юноши. Части тела нерожденного брата торчали у пациента из живота.

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