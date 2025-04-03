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15:01, 3 апреля 2025Силовые структуры

Адвокаты Михаила Ефремова пообещали жаловаться на колонию в случае срыва его выхода из ИК

Адвокат сообщил о соблюдении Михаилом Ефремовым режима после решения об УДО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что не смотря на условно-досрочное освобождение (УДО) его клиент продолжает ходить на работу, следует всем режимам и запретам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам защитника, освобождение должно состояться через две недели после суда, 9 апреля. Ефремов уже получил на руки постановление суда об УДО. Адвокат пообещал подать жалобы на колонию, если сроки выхода его клиента буду сорваны.

Защитник отметил, что первым делом сразу после освобождения Ефремов посетит врачей.

24 марта суд разрешил актеру Михаилу Ефремову выйти по УДО после 4 лет колонии.

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