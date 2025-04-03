Американский сенатор рассказал о чувствах Трампа к Путину

Сенатор Шифф: Трамп одновременно восхищается Путиным и боится его

Президент США Дональд Трамп одновременно и восхищается российским лидером Владимиром Путиным, и боится его. Об этом заявил американский сенатор от Демократической партии Адам Шифф в интервью журналу Foreign Policy.

«Я не думаю, что мы можем быть в какой-либо мере уверенными в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы до конца не понимаем», — сказал политик.

По мнению Шиффа, Трамп лишь делает вид, что возмущен действиями России, тогда как в действительности не готов принимать против нее решительные меры.

30 марта американский лидер в ходе интервью телеканалу NBC News заявил, что был «очень зол» и «взбешен» из-за слов российского коллеги о властях Украины и Владимире Зеленском.