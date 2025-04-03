Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 3 апреля 2025Россия

Армия России ударила по ракетно-космическому предприятию Украины

Минобороны России заявило о поражении ракетно-космического предприятия Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Кроме того, российские беспилотники, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства дронов, склады боеприпасов, а также скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148-ми районах. Информация о последствиях атаки и потерях со стороны противника не уточняются.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 33 624 единицы военной автомобильной спецтехники, 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 644 танка и других боевых бронемашин, 601 зенитный ракетный комплекс, 49 562 беспилотника, а также 660 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Ранее в Минобороны России отчитались о нанесении с 22 по 28 марта семи групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Целями российских войск стали военные аэродромы, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки и хранения беспилотников, а также места подготовки операторов дронов. Кроме того, поражены склады боеприпасов и места временной дислокации украинских бойцов.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    В ЕС обеспокоились зависимостью от США в сфере обороны

    Первый производитель машин заявил о повышении цен из-за пошлин Трампа

    Набиуллина нашла способ перекрыть кислород мошенникам

    Армия России ударила по ракетно-космическому предприятию Украины

    Бывший начальник отдела миграции МВД попался на незаконной выдаче российского паспорта

    Появились новые подробности о боях на белгородском направлении

    Назван снижающий уровень холестерина продукт

    Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в Запорожской области

    Европе предрекли сложности в подготовке к следующей зиме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше