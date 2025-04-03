Армия России ударила по ракетно-космическому предприятию Украины

Минобороны России заявило о поражении ракетно-космического предприятия Украины

Российская армия нанесла удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Кроме того, российские беспилотники, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили цеха производства дронов, склады боеприпасов, а также скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148-ми районах. Информация о последствиях атаки и потерях со стороны противника не уточняются.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 33 624 единицы военной автомобильной спецтехники, 23 198 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 644 танка и других боевых бронемашин, 601 зенитный ракетный комплекс, 49 562 беспилотника, а также 660 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Ранее в Минобороны России отчитались о нанесении с 22 по 28 марта семи групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Целями российских войск стали военные аэродромы, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки и хранения беспилотников, а также места подготовки операторов дронов. Кроме того, поражены склады боеприпасов и места временной дислокации украинских бойцов.