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09:39, 3 апреля 2025Силовые структуры

Допрос переводившей деньги ВСУ на покупку бронетехники россиянки попал на видео

ФСБ показала видео допроса задержанной в Херсонской области россиянки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянку за перевод денег ВСУ на покупку бронетехники и медикаментов

Сотрудники ФСБ показали видео допроса задержанной в Херсонской области россиянки, которая переводила деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ) на покупку бронетехники и медикаментов. Соответствующие кадры опубликовал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как женщина сидит за столом. Она призналась, что в июле 2023 года совершила перевод денег через один из мессенджеров в одной из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ. Фигурантка сказала, что впоследствии осуществляла несколько переводов средств на нужды украинской армии.

Ранее сообщалось, что она проходит обвиняемой по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и уже арестована.

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