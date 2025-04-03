Глава РФПИ раскрыл подробности своего визита Вашингтон

Дмитриев по поручению Путина 2-3 апреля проводит встречи в Вашингтоне

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что 2-3 апреля по поручению российского лидера Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации главы США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Диалог между Россией и США — важнейший для всего мира — был полностью разрушен при администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в сообщении.

Дмитриев отметил, что противники сближения России и США боятся, что страны найдут точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество. По его словам, восстановление диалога между странами является непростым и постепенным процессом, но каждая встреча и откровенный разговор позволяют двигаться вперед.

Ранее стало известно о встрече Дмитриева со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Отмечается, что глава РФПИ прибыл в Вашингтон для обсуждения вопросов об укреплении отношений между двумя странами и мирного урегулирования на Украине.