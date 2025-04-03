В Грузии ответили члену ЕС на оценки демократии в стране

Мэр Тбилиси Каладзе напомнил о репрессиях при Саакашвили в ответ на слова Чехии

Авторитаризм в Грузии закончился с уходом бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова передает телеканал 1TV.GE.

«В Грузию никогда не вернется то время, когда людей насиловали в тюрьмах», — заявил политик.

Каладзе ответил на заявление посольства Чешской Республики об изменении демократического курса Грузии в сторону авторитаризма. В ответ политик напомнил о репрессиях и нарушениях прав человека в тюрьмах в период Саакашвили.

Ранее бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили анонсировала протесты с новой силой. С октября 2024 года в Грузии продолжаются беспрерывные акции протеста. Они проходят после парламентских выборов, где большинство получила правящая партия «Грузинская мечта».