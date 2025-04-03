Россиянам назвали самое выгодное время для покупки квартиры

Риелтор Зайцева: Начало года — самое выгодное время для покупки квартиры

Начало года является самым выгодным временем для покупки квартиры. Об этом сообщила эксперт по недвижимости Марина Зайцева в разговоре с NEWS.ru.

По словам риелтора, снижение стоимости жилья в первые месяцы года определяется низким спросом и психологией людей. «У рынка недвижимости есть свои общие закономерности, так называемые сезонные. Это связано больше с психологией людей и общими тенденциями планирования. Поэтому, как правило, в начале года, в первом квартале, самый низкий спрос, и поэтому цены для покупки самые интересные. Собственники вторичного жилья охотнее идут на торг, а застройщики в новостройках пока не торопятся поднимать цены, а, напротив, предлагают различные акции и скидки», — поделилась информацией она.

Зайцева уточнила, что в четвертом квартале года, напротив, наблюдается самый высокий интерес к покупке недвижимости, так что в данный период из-за роста цен выгоднее всего продавать квартиры. При этом она добавила, что на рынок также влияет совокупность внешних факторов, включая экономическую ситуацию в стране и геополитику. В качестве примера одного из них она назвала высокую ставку Центробанка, особенно сильно влияющую на рынок готовых квартир. «Конечно, спрос на квартиры от собственников сейчас ниже, чем обычно. Но явно это продлится недолго, так как высокая ставка ЦБ — это антикризисная мера. Сейчас можно найти очень выгодные варианты для покупки. Этой ситуацией активно пользуются опытные инвесторы», — заключила эксперт.

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