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19:08, 3 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве расширили полномочия Кличко на фоне конфликта с окружением Зеленского

Мэрия Киева расширила полномочия Кличко после конфликта с окружением Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Городской совет Киева расширил полномочия мэра города Виталия Кличко на фоне его конфликта с окружением президента Украины Владимира Зеленского и Киевской городской военной администрацией (КГВА). Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, руководить всем государством — это, знаете, не лучшая предвыборная реклама», — высказал Кличко начальник КГВА Тимур Ткаченко на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Как сообщается, горсовет Киева принял решение об обязательном утверждении решений КГВА подписью Кличко. Фактически мэрия города получила власть над военной администрацией в период военного положения.

Кличко опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что решение необходимо для «решения неотложных хозяйственных вопросов». В свою очередь, Ткаченко возразил, что полномочия главы военной администрации не может забрать «тот, кто забыл, что Киев — это не частная компания».

Ранее Кличко обратился к Зеленскому и пожаловался на его окружение, в частности, на Тимура Ткаченко. Мэр призвал Зеленского «защитить интересы киевлян» и пресечь незаконную деятельность главы КГВА.

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