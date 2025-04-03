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17:07, 3 апреля 2025Моя страна

В Сочи спасли упавшую в реку собаку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: kuban24.tv

В Сочи спасли собаку, которая упала в реку и не смогла выбраться самостоятельно. Подробности произошедшего публикует местный портал Kuban24.

Инцидент произошел на улице Чайковского в Центральном районе курорта, рядом с остановкой «Школа №7». Прохожие заметили животное, которое оказалось в реке Сочи, и пришли ему на помощь. Молодой человек спустился к реке и вытащил собаку на каменный уступ. Затем другой местный житель перелез через ограждение и помог поднять собаку на набережную.

Один из очевидцев снял момент спасения на видео. На размещенных кадрах видно, что пес не пострадал и убежал от своих спасателей, оказавшись на набережной. Кроме того, по мнению жителей, у собаки есть хозяин, поскольку на ней был ошейник.

Ранее в апреле российские подростки также спасли кота с крыши здания и попали на видео.

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