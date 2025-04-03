Житель российского города попытался спасти тонущую собаку и едва не ушел под лед

Житель Вологды попытался спасти тонущую собаку, попал в полынью и едва не ушел под лед. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «112».
Животное провалилось под тонкий лед в парке Ветеранов в российском городе и выбилось из сил, пытаясь выбраться на поверхность. Неравнодушный прохожий, увидев мучения собаки, бросился ей на помощь.
Мужчина добрался до пса ползком, а потом сам оказался в затруднительном положении. Очевидцы происходящего нашли веревку и с ее помощью вытащили на берег собаку и ее спасителя.
Ранее российские подростки сняли кота с крыши здания магазина в Адлере. Спасательная операция попала на видео.