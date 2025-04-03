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17:08, 3 апреля 2025Моя страна

Житель российского города попытался спасти тонущую собаку и едва не ушел под лед

«112»: Житель Вологды попытался спасти тонущую собаку и попал в полынью
Алина Черненко

Житель Вологды попытался спасти тонущую собаку, попал в полынью и едва не ушел под лед. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «112».

Животное провалилось под тонкий лед в парке Ветеранов в российском городе и выбилось из сил, пытаясь выбраться на поверхность. Неравнодушный прохожий, увидев мучения собаки, бросился ей на помощь.

Мужчина добрался до пса ползком, а потом сам оказался в затруднительном положении. Очевидцы происходящего нашли веревку и с ее помощью вытащили на берег собаку и ее спасителя.

Ранее российские подростки сняли кота с крыши здания магазина в Адлере. Спасательная операция попала на видео.

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