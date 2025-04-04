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15:49, 4 апреля 2025Культура

Алсу раскрыла способ покорить ее сердце

Певица Алсу заявила, что мужчина может покорить ее сердце хорошим отношением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

41-летняя певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что потенциальный избранник может покорить ее сердце хорошим отношением. Ее цитирует The Voice.

По словам исполнительницы, познакомиться с ней можно только через общих друзей. «Сложно ли меня удивить? Очень сложно. Это правда. Да и удивлять меня не нужно, на самом деле. Нужно просто покорить мое сердце хорошим отношением», — поделилась певица.

Ранее Алсу рассказала, что ей некогда общаться с мужчинами. Артистка отметила, что на данный момент «черпает любовь в детях» и не исключает, что когда-то снова станет матерью.

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