В российской отрасли пожаловались на качество образования в главном вузе

Национальный союз хлебопечения пожаловался на качество образования в Росбиотехе

Уровень образования в Российском биотехнологическом университете (Росбиотех) и качество подготовки студентов не соответствуют современному уровню, что ведет к проблемам на производстве. Такую жалобу в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко направил Национальный союз хлебопечения (НСХ), сообщает РБК.

Его участники попросили чиновника принять меры и стабилизировать работу ведущего пищевого вуза страны, который к тому же сталкивается с постоянной сменой ректоров и проректоров из-за претензий силовых ведомств.

По данным НСХ, череда скандалов в учебном заведении привела к уходу квалифицированных преподавателей, а некоторые подразделения университета и так не соответствуют современному уровня развития пищевой промышленности. Пострадают из-за провалов в подготовке студентов вуза в первую очередь предприятия отрасли.

В пресс-службе правительства сообщили, что обращение НСХ передано в Минобрнауки для ответа по существу. Представитель ведомства, в свою очередь, указал, что проведенная в конце 2023 года проверка вскрыла нарушения в финансово-хозяйственной деятельности и ряд других, и для их устранения проводятся необходимые мероприятия.

В самом вузе подтверждают, что Росбиотех «столкнулся с рядом вызовов», но уверены, что с ними удалось справиться, а «сегодня успешно реализует долгосрочный стратегический курс, направленный на повышение качества образования, укрепление связей с отраслью и решение задач, поставленных президентом России».

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод имени Горбунова (КАЗ) сорвет обновленный план по выпуску самолетов Ту-214 и не сможет до конца года построить и передать авиакомпаниям четыре новых борта. Основной проблемой была названа нехватка на предприятии инженеров.