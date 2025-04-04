Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 4 апреля 2025Мир

Одна страна Запада усомнилась в целесообразности союза с США

NYT: Австралия усомнилась в целесообразности оборонных отношений с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Kolesidis / Reuters

Отношение президента США Дональда Трампа к союзникам заставило Австралию усомниться в целесообразности укрепления оборонного союза с Вашингтоном. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, австралийцы «с ужасом» наблюдают, как Вашингтон угрожает своим другим давним союзникам высокими тарифами и подвергает сомнению обязательства США перед НАТО.

«Может ли Австралия рассчитывать на то, что Соединенные Штаты придут ей на помощь в трудную минуту, и может ли Австралия продолжать оказывать военную поддержку своему американскому союзнику, если она принципиально не согласна с его взглядом на мир?» — говорится в материале.

По словам бывшего посла Австралии в США Джона Маккарти, Канберре действительно нужно пересмотреть свое представление о Соединенных Штатах как о стране.

Ранее стало известно, что рейтинг Трампа упал до рекордно низкой отметки за весь второй срок. На данный момент уровень поддержки главы государства составляет 43 процента.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

    Торчащие пятки из-под кровати выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

    В Раде предрекли сокращение помощи Украине из-за решения Трампа

    Лавров поздравил азербайджанского коллегу

    В Грузии раскрыли возможные сценарии развития отношений с США

    Появились подробности о боях в Курской области

    Дачникам раскрыли секрет идеального газона

    Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

    Стало известно о смерти ушедшей на СВО вслед за мужем-штурмовиком россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше