Раскрыт самый популярный тип жилья для эскортниц

Penny Lane Realty: Чаще всего эскортницам покупают небольшие студии

Большая часть покупок квартир для женщин, не являющихся членами семьи, приходится на профессиональных представительниц эскорт-услуг. О том, какое жилье чаще всего покупают эскортницам, рассказали эксперты Penny Lane Realty в беседе с Дом.News.

«Покупка квартиры для эскортницы — это ярмарка тщеславия. Главное в такого рода приобретениях — продемонстрировать свои возможности другим», — отметил управляющий партнер агентства Андрей Садо. По его словам, жилье для таких спутниц обычно располагается в больших, модных жилых комплексах (ЖК).

В 70 процентах случаев для эскортниц покупают небольшие студии в 50-70 «квадратов». Часто эти объекты находятся в «Москве-Сити» или неподалеку. Новые ЖК рядом с бизнес-центром стоят дешевле и при этом находятся рядом с работой покупателя. Те, кто часто бывает в Дубае или Таиланде, нередко покупают квартиры для девушек в этих локациях. Бюджет составляет около 50 тысяч евро (4,6 миллиона рублей).

Чаще всего квартиры для эскортниц приобретают мужчины с доходом свыше 50 миллионов долларов. Один процент рынка приходится на покупки людей с доходом от 150 миллионов долларов — такие клиенты покупают эскортницам максимально статусные квартиры, заботясь о собственном имидже.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи элитных новостроек в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.