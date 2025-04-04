Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:31, 4 апреля 2025Экономика

Раскрыт самый популярный тип жилья для эскортниц

Penny Lane Realty: Чаще всего эскортницам покупают небольшие студии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Большая часть покупок квартир для женщин, не являющихся членами семьи, приходится на профессиональных представительниц эскорт-услуг. О том, какое жилье чаще всего покупают эскортницам, рассказали эксперты Penny Lane Realty в беседе с Дом.News.

«Покупка квартиры для эскортницы — это ярмарка тщеславия. Главное в такого рода приобретениях — продемонстрировать свои возможности другим», — отметил управляющий партнер агентства Андрей Садо. По его словам, жилье для таких спутниц обычно располагается в больших, модных жилых комплексах (ЖК).

В 70 процентах случаев для эскортниц покупают небольшие студии в 50-70 «квадратов». Часто эти объекты находятся в «Москве-Сити» или неподалеку. Новые ЖК рядом с бизнес-центром стоят дешевле и при этом находятся рядом с работой покупателя. Те, кто часто бывает в Дубае или Таиланде, нередко покупают квартиры для девушек в этих локациях. Бюджет составляет около 50 тысяч евро (4,6 миллиона рублей).

Чаще всего квартиры для эскортниц приобретают мужчины с доходом свыше 50 миллионов долларов. Один процент рынка приходится на покупки людей с доходом от 150 миллионов долларов — такие клиенты покупают эскортницам максимально статусные квартиры, заботясь о собственном имидже.

Ранее сообщалось, что в 2024 году продажи элитных новостроек в Москве выросли в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов

    В российском городе мать ножницами изрезала сына и сама вызвала полицию

    Российская порнозвезда рассказала о любви к рыбалке и банным веникам

    Бастрыкин сообщил о более тысячи числящихся пропавшими детей в России

    Москвичам пообещали облачную погоду

    Танкист рассказал о прорыве обороны ВСУ у границы с Днепропетровской областью

    Американскую фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ от поединка с трансгендером

    В России выявлен еще один случай «крестопада»

    Правнук Сталина отказался прийти на парад Победы в Москве

    В Херсонской области раскрыли сроки принятия решения по восстановлению Каховской ГЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше