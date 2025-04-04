Россиян предупредили об очередях в одном аэропорту Москвы

Во Внуково предупредили об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

В московском аэропорту Внуково предупредили об очередях к паспортному контролю из-за модернизации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

«По 30 апреля в аэропорту "Внуково" ФГКУ "Росгранстрой" проводит опытную эксплуатацию программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы "Мир" (ПТК)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца текущего месяца возможны временные неудобства для пассажиров. В связи с этим людям, вылетающим международными рейсами, рекомендуется прибывать в воздушную гавань заблаговременно — минимум за три часа до вылета.

Ранее россиянин в одиночку заставил аэропорт Внуково снизить цены на воду более чем в два раза.