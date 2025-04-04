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17:35, 4 апреля 2025Моя страна

Российских школьников наградили уникальными экомедалями

В ХМАО школьников наградили медалями из переработанного пластика
Мария Винар

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Ханты-Мансийской автономном округе (ХМАО) школьников наградили уникальными экомедалями. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального оператора «Югра-Экология».

Победителей «Школьной лыжной лиги» наградили призами из переработанного пластика.

«Наши сотрудники отсортировали крышечки нужного цвета, затем мы подружились с мастерской, где их переплавили в пластины, из которых затем выпилили медали и кубки. Таких нет ни у одного, даже самого титулованного лыжника», — рассказал руководитель российского регоператора Максим Медведев и подчеркнул, что каждая награда сделана вручную.

Соревнования состоялись в рамках проекта Федерации лыжных гонок Югры. В них приняли участие школьники из Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Лянтора, Кондинского и Октябрьского районов.

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