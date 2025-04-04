Спецпредставитель Путина раскрыл планы США по возвращению на рынок РФ

Дмитриев: Бизнес США готов занять ниши, оставленные в России европейцами

Представители американского бизнеса заявили, что готовы занять ниши, оставленные ушедшими из России европейскими компаниями. Планы США по возвращению на рынок РФ раскрыл спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

«И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш, но опять-таки только там, где это полезно для России», — сказал Дмитриев.

Он напомнил, что приоритетом для России является развитие собственного бизнеса.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что те компании, которые уходя из России повели себя непорядочно, должны заплатить за свои действия. В частности, возвращение таких фирм должно быть сопряжено с выполнением ряда условий, которые не позволят им дешево скупать тот бизнес, который «они кинули, бросили».