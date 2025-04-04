В Британии признали преимущество России над Европой в гонке вооружений

RUSI: Россия опережает Европу в гонке военно-промышленных комплексов

Россия опережает Европу в гонке военно-промышленных комплексов (ВПК). Об этом говорится в докладе Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны.

Согласно докладу, Россия в первые месяцы специальной военной операции на Украине быстро мобилизовала оборонно-промышленный комплекс и сумела кратно нарастить выпуск вооружений.

По мнению аналитиков, европейские страны не имели четкой стратегии и полной картины состояния своих производственных цепочек, что продемонстрировало слабость их оборонной промышленности. Кроме того, европейские страны лишь стимулировали развитие военной отрасли, но не имели рычагов прямого управления ВПК.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия способна производить до 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц и создает запасы, в три раза превышающие объемы США и Европы.