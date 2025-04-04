В Краснодаре открыли первое инклюзивное кафе для адаптации людей с аутизмом

В Краснодаре заработало инклюзивное арт-кафе. Подробности открытия публикует местный портал Kuban24.

Известно, что это первое пространство сферы обслуживания, созданное для социальной адаптации и трудоустройства людей с аутизмом и ментальными нарушениями. Здесь люди с особенностями развития смогут освоить профессии бариста, официанта или повара. Под руководством опытных специалистов и наставников каждый участник проекта получит индивидуальную программу развития, адаптированную к его потребностям и возможностям.

В уникальном пространстве также проводят бесплатные мастер-классы для все желающих.

Отмечается, что в создание инклюзивного кафе «Привет, Друг!» вложили более трех миллионов рублей. Проект реализован некоммерческой организацией «Край милосердия» при поддержке фонда «Дом "ИНСИТИ"» и группы компаний «ИНСИТИ».

Ранее в Госдуме отметили важность поддержки семей с детьми с аутизмом.