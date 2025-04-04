В Польше рассказали о невыгодных отношениях с ЕС

Кандидат в президенты Польши Якубяк: Польше невыгодно членство в ЕС

Польше больше невыгодно находиться в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил кандидат в президенты Польши от фракции «Свободные республиканцы» Марек Якубяк в интервью порталу Do Rzeczy.

«Стоит задуматься о том, является ли выгодным для Польши присутствие в ЕС», — сказал он.

По словам политика, в 2025 году страна получит от ЕС 4,6 миллиарда невозвратных дотаций, тогда как ее взносы в бюджет объединения составят более 32 миллиардов евро.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша хочет компенсировать расходы на Украину и претендует на 400-500 миллионов евро из фондов Европейского союза (ЕС) за поставленное Киеву вооружение.