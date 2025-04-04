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12:13, 4 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовности к сделке по Украине

Депутат Чепа: Россия готова к сделке по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Россия готова к сделке по Украине, но заявлять о том же в отношении руководства Киева на данный момент сложно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Сложно говорить о готовности к сделке президента Украины Владимира Зеленского. Будет ли он подписывать это соглашение? Насколько он легитимен? Насколько он устроит нашу сторону? Все это вызывает большие вопросы. Кажется, что самым верным было бы проведение выборов до подписания соглашений, чтобы заключить их уже с полностью легитимным главой государства», — сказал Чепа.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия готова и к мирным переговорам, и к сделке. По словам политика, страна всегда демонстрировала открытость к диалогу. Чепа уточнил, что при этом важно создать грамотное, доработанное соглашение.

«Мы всегда подчеркивали готовность к подписанию договора. Но для начала нужно его создать. Что касается украинской стороны, то на данный момент оттуда мы слышим много противоречивых заявлений», — заметил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский готовы к сделке по Украине. Политик также выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты добьются успеха во взаимодействии с Россией.

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